Svou novou lásku skrývá tak dokonale, že ututlala i veselku. Tereza Kostková potvrdila, že je vdanou paní

Tereza Kostková si vzala slovenského režiséra. Foto: Super.cz/Showpix

Novinka vyšla najevo díky úředním záznamům, v nichž si zhruba před měsícem herečka změnila příjmení na Nvotová Kostková. „Na katastru by mi přece vymyšlené jméno neuznali,” řekla Super.cz Tereza a za blahopřání k sňatku poděkovala.

Jsme zvědaví, kdy se Tereza Nvotová Kostková pochlubí svým manželem veřejně. Bude to už v sobotu během prvního dílu nové řady StarDance?

Novomanželům již pogratulovalo i zmíněné divadlo, kde se Kostková a Nvota dali dohromady. „Kdo by to byl řekl, že první setkání Terezy Kostkové a režiséra Jakuba Nvoty ve hře Můj nejlepší kamarád bude tak osudové. Terezko a Jakube, moc gratulujeme k vaší svatbě a přejeme spoustu radostných let a ať jste šťastní,“ uvedlo na Instagramu.

Tereza Kostková a Jakub Nvota (uklánějící se) se dali dohromady v divadle.