Tenhle klučina je nová vycházející seriálová hvězda: Září po boku zkušených herců a o fanynky nemá nouzi

Lukáš Veřtát si zahrál Vojtu v seriálu Přijela pouť.

„Určitě to byla velká zkušenost a jak například pan Suchánek, tak pan Prachař jsou mými velkými vzory a inspirací, jak mám jít tou svou cestou nahoru, a že když budu na sobě tvrdě makat, tak se to dá,“ svěřil se Super.cz mladý herec, který se věnuje také zpěvu. „Studuju Pražskou konzervatoř, obor hudebně-dramatické umění, takže jsem to chtěl nějak spojit dohromady a kdybych si jednoho dne měl vybrat, tak řeknu, že muzikál, protože tam se hraje i zpívá,“ řekl rodák z Tábora.

Nový seriál z pouťového prostředí není jeho první spoluprací se Seznamem. Nedávno totiž natočil krátký film Na hory, kde se stane obětí kyberšikany a pod výhrůžkami je donucen posílat své intimní fotky. „Nebylo to příjemné, když bylo minus patnáct a já se tam musel svléknout. Každopádně to bylo pro dobrou věc, jinak bych to asi neudělal,“ vysvětlil nový seriálový hrdina.

Je jasné, že o tomto nadaném klukovi ještě hodně uslyšíme a zdá se, že už teď má slušnou fanouškovskou základnu. „Sleduje mě asi dvanáct tisíc lidí, což není nijak hodně oproti ostatním, ale ani málo. Každopádně mám denně třeba deset až patnáct zpráv od fanynek, a je to skvělý pocit, když vás třeba na ulici někdo zastaví a chce s vámi fotku nebo podpis,“ dodal Lukáš. ■