Další poloha pro renesanční umělkyni. Iva Kubelková promluvila o svém dalším poprvé

„Před lety jsem hrála v divadle, ale muzikálová prkna budou pro mě nová. Moc se na to těším. Finišujeme a od 18. října budeme hrát pro diváky. Bude to Trhák,” směje se

Iva se do muzikálu nijak netlačila přes konkurzy, ale byla vybraná. „Nabídku jsem dostala na přímo od producenta Dana Hádla a já jsem z toho měla velkou radost.

Před premiérou začíná Kubelková pociťovat trému. „Lhala bych, kdybych říkala, že mě to nechává klidnou. Čím víc se to blíží, tím víc začínám být víc nervózní. Možná i proto, že tam máme číslo, které je tanečně zpívané, tak je to náročné,” říká Iva, která má zkušenosti s tancem díky taneční soutěži. „Spoléhám na to, že kdyby to bylo úplně pitomé, tak by to někdo hned zastavil,” smála se Iva Kubelková. ■