Soud kvůli luxusnímu auťáku za milión: Tomáš Řepka nedorazil

Tomáš Řepka k soudu nedorazil, omluvil se. Super.cz

„Koupila jsem si od pana Řepky tento vůz, přijela jsem za ním do Prahy, přivezla jsem peníze, které jsem mu předala, pan Řepka mi řekl, že vozidlo není psané na něj, ale že nebude problém to během dvou měsíců přepsat,“ uvedla poškozená žena s tím, že Řepkovi neměla důvod nevěřit, byli prý dlouholetí přátelé.

„Šel čas, pan Řepka vozidlo nepřepsal, přestával komunikovat, nezvedal mi telefony a pak došlo až k tomu, že mi byl vůz zabaven,“ uvedla svědkyně.

„Přepis jsem řešila intenzivně, autem jsem jezdila přesně rok na den, urgovala jsem Tomáše, aby přepsal vůz na mě, neustále mi tvrdil že už se to řeší. Že musím ještě chvíli počkat, a tak šel čas, někdy mi telefon zvedl, někdy ne, někdy mi napsal jen smsku a tak dokola. Nebyl mi schopný říct důvod, proč to stále trvá. Říkal, že mu nechtějí dát ten techničák pak zase že má schůzku s právníkem a takhle to bylo dokola,“ řekla paní M.

Další svědek zná Řepku v kontextu případu. „Můj šéf se s panem Řepkou znal a chtěl mu pomoci v době, kdy mu hrozila exekuce,“ uvedl. „Byli jsme požádáni, jestli bychom jim nepomohli, a to vozidlo bychom panu Řepkovi nekoupili a peníze za vozidlo poslali panu exekutorovi.“ Exekutorská kancelář měla vozidlo zabavit v roce 2014, firma jej měla vykoupit zpět a Řepkovi jej následně pronajmout k užívání. Bývalý fotbalista nájemné, které se pohybovalo kolem 30 tisíc korun nějakou dobu platil, později přestal komunikovat a také posílat peníze. Následně byla Řepkovi smlouva vypovězena.

Žena požaduje náhradu škody 435 tisíc korun. Hlavní líčení se odročilo za účelem opětovného předvolání obžalovaného a svědků na 6. prosince.

Nedávno proběhl jiný soud, při kterém byl Tomáš Řepka nepravomocně odsouzený k šesti měsícům vězení nepodmíněně za poškozování práv své bývalé manželky Vlaďky Erbové. ■