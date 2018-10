Vnadná celebrita nabourala růžový auťák za dva milióny. Zatkli ji kvůli podezření z řízení pod vlivem alkoholu

Katie Price Profimedia.cz

Boyson šel z večírku následujícího rána ve stejném oblečení rovnou na policejní stanici, kde se nacházela zadržená Katie. Nehodu potvrdil policejní mluvčí. „Ve voze byla čtyřicetiletá žena, která byla na místě zatčena kvůli podezření z řízení pod vlivem alkoholu. Žena byla převezena na policejní stanici v jižním Londýně, kde zůstává,“ uvedl mluvčí pro britský Daily Mail.

Je přinejmenším překvapením, že si Katie užívala divokého večírku se svým bývalým, když je ve vztahu s mladým podnikatelem. V únoru navíc dostala na šest měsíců zákaz řízení poté, co opakovaně překračovala rychlostní limit. Na zákaz ovšem zapomněla a v červenci se šla sama přiznat na policii za to, že ho porušila. V roce 2012 si pro změnu vysloužila zákaz řízení na celý rok poté, co zapomněla platit pokuty za rychlost. Něco nám říká, že se u Katie řidičák moc neohřeje ani tentokrát, a možná, že by bylo lepší, kdyby jí ho vůbec nevraceli. ■