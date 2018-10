První slova Oldřicha Navrátila o záskoku za nemocného Postráneckého: Doufá v uzdravení kolegy

Oldřich Navrátil promluvil o nemocném kolegovi Václavu Postráneckém. Super.cz

Herec teď promluvil o tom, jak tuto nabídku přijal. „Pocit je to prapodivný. Já jsem Václavovi volal a říkal jsem mu, že si toho velmi vážím, že mě navrhnul, abych ho zastoupil v těchto věcech. Ale věřím, že se dá Václav brzy dohromady a říkal jsem mu, že v tu minutu mu to předávám,“ svěřil se Navrátil Super.cz na tiskové konferenci k seriálu Přijela pouť.

V novém díle scenáristy Petra Kolečka ztvárnil Oldřich Navrátil otce šéfa poutě Jaroslava Dresslera, kterého si zahrál Michal Suchánek. Příběh z pouťového prostředí v devadesátých letech se herci velmi zalíbil a zavzpomínal na své dětství, kdy jako kluk na pouťové atrakce chodil.

„Vždycky jsem chodil za babičkou pro dvě koruny, a to bylo tehdy peněz, to není jak dneska. Za dvě koruny jsem si vystřelil růži a šel jsem si pro další dvě, abych měl na další růži a pak mi dala ještě potřetí dvě koruny. Pak už ale říkala, že by jí to chybělo, protože měla chudák 460 korun důchodu měsíčně. A to byla královna naší rodiny, protože u nás se bralo tak 250 korun,“ vyprávěl Nádeníček z Básníků. ■