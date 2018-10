Mladá milionářka si nechala přifouknout rty. Jen tři měsíce poté, co si nechala výplně odstranit

Kylie Jenner Profimedia.cz

Své napumpované, plné rtíky Kylie nejprve veřejně přisuzovala velmi funkční tužce na rty z kolekce vlastní kosmetické značky Kylie Cosmetics. Tedy alespoň to vehementně tvrdila svým fanouškům. Později se v jedné z epizod rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians přiznala, že si k plným rtům dopomáhá injekcemi.

Přestože před třemi měsíci, kdy se výplní zbavila, tvrdila světu, že díky dcerce Stormi (8 měsíců) a partnerovi Travisi Scottovi má konečně sebevědomí a chce dát průchod své přirozené kráse, nyní nejspíš změnila názor. Uvidíme, na jak dlouho Kylie budou plné rty bavit tentokrát. ■