5 slavných mužů, kteří při nevěře zplodili potomky. Tohle nejsou žádní svatoušci

Nevěra je naprosto neomluvitelná záležitost, ovšem o to horší je, když z takového milostného románku vzejde dítě. I takové věci se stávají a slavní muži nejsou žádnou výjimkou. Podívejte se na pány, kteří během nevěry zplodili děti.

Arnold Schwarzenegger

Celý svět byl v šoku, když se v roce 2010 provalilo, že má Arnold Schwarzenegger (71) dítě s rodinnou služebnou Mildred. Stálo ho to dokonce manželství s Mariou Shriver, kterou s Mildred evidentně podváděl. Rozvod byl dovršen až v loňském roce, neboť pár neměl předmanželskou smlouvu a nebyl schopen dohodnout se na rozdělení rodinného jmění. S nemanželským synem Josephem Baenou má Arnold hezký vztah.

Chris Brown

Kontroverzní zpěvák se proslavil především svým vztahem se zpěvačkou Rihannou a tím, že v daném vztahu nešel pro ránu daleko. Po Rihanně začal v roce 2010 randit s modelkou Karrueche Tran a vztah rovněž prošel bouřlivými rozchody a usmiřováními. Tomu učinily přítrž až zprávy, že má zpěvák dítě s jinou modelkou jménem Nia Gonzalez. S tou údajně podvedl Tran, která ho následně opustila. S dcerou Royalty (4) zpěvák udržuje pravidelný kontakt.

Chuck Norris

Není nic, co by Chuck Norris nezvládl. Jednou ale přeci jen selhal, a to v roce 1962, kdy podvedl svou tehdejší ženu Dianne Holechek. Z aféry vzešla dcera, o které nevěděl, až dokud ho sama neoslovila v roce 1991. S Dianne se rozvedl v roce 1988.

Liam Gallagher

Frontman skupiny Oasis zplodil dceru během své krátké, leč intenzivní aféry s novinářkou Lizou Ghorbani. Nevěra ukončila i jeho manželství s Nicole Appleton. S nemanželskou dcerou Gemmou se poprvé setkal teprve letos při jednom ze svých koncertů.

Steven Tyler

Technicky vzato to nebyl slavný rocker, kdo byl nevěrný, ale modelka Bebe Buell, která s Tylerem podvedla svého tehdejšího partnera Todda Rundgrena. O něm následně tvrdila, že je otcem dcery Liv. Až později vyšlo najevo, že je otcem dnes velmi slavné herečky rodinný přítel Steven Tyler, jehož jméno si později sama Liv převzala. ■