Posbírala nejvíc ocenění a zářila v róbě jako disko koule. Zpěvačka Taylor Swift byla hvězdou hudebních cen

Taylor Swift Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Taylor se předvedla i na pódiu s písní I Did Something Bad, se kterou otevírala show. Je to poprvé po třech letech, co vystoupila na takové akci. Domů si odnesla spolu se zpěvačkou Camilou Cabello nejvíc ocenění ze všech nominovaných. Čtyři ceny získala v kategoriích nejlepší umělec, turné roku, nejoblíbenější zpěvačka v kategorii pop/rock a ve stejné kategorii získala i cenu za nejoblíbenější album, kterým se stala její deska Reputation.

Přestože své poslední album vydala téměř před rokem, stále s ním sklízí po světě velký úspěch. Mladá zpěvačka právě dokončila americkou část světového turné a nyní míří do Austrálie. Turné by mělo skončit na konci listopadu. Uvidíme, co si pro své fanoušky připraví dál. ■