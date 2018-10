Takhle Jennifer Lopez (49) zářila na předávání hudebních cen. V šatech s výstřihem zastínila ostatní celebrity

Jennifer Lopez Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jennifer se nedávno svěřila fanouškům na Instagramu s tím, že je v nejlepší formě svého života a cítí se jako superžena. Svou vypracovanou postavu se tak nemusí bát ukázat. Zazářila také na pódiu, kde představila novou píseň Limitless z filmu Second Act, kde si sama zahrála. Film jde do kin v prosinci.

Na akci Lopez samozřejmě doprovodil i partner Alex Rodriguez. Dvojice je ve vztahu již 18 měsíců a je téměř nerozlučná. Však už bylo na čase, aby Jennifer, která má za sebou několik neúspěšných vztahů, včetně tří manželství, našla tu pravou lásku. Zatím to vypadá, že by pro ni bývalý hráč baseballu mohl být tím pravým. Koneckonců Jennifer má skvělou kariéru, peníze i dokonalou figuru, jediné, co jí chybí, je zásnubní prsten. Jsme zvědaví, jestli to bude právě Alex, kdo jí ho navlékne. ■