Vnadná není, a tak vsadila na nohy, za které byste, dámy, vraždily! Modelka navíc vypadá jako sexy Pocahontas

Nikol Švantnerová Michaela Feuereislová

"Vlasy samozřejmě nejsou moje, trošku jsme to tentokrát protáhli. Myslím, že na chvíli je změna fajn, ale určitě budu zkracovat," řekla Super.cz Švantnerová.

Co však rozhodně redukovat nehodlá, ani by to nešlo, jsou její nekonečně dlouhé nohy. "To je myslím mé velké plus. Výška a dlouhé nohy. Pro práci modelky rozhodně," dodala sexy Nikol.

Tu na akci doprovodil její přítel, fotbalista Patrik Dressler. "S Páťou, myslím, prožíváme jedno z nejhezčích období našeho vztahu. Jsem vážně moc spokojená," dodala modelka. ■