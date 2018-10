Ze synů nehodlá Krainová vychovat otroky sociálních sítí. Čas strávený na internetu jim i sobě zodpovědně dávkuje

Simona Krainová má fanoušky napříč generacemi. Super.cz

V prostředí plném českých celebrit a influencerů jsme se modelky ptali, jestli její synové začínají objevovat svět internetu. „Tohle je zatím nezajímá. Instagram nemají. IPad jim dovolím asi třicet minut denně, protože vím, jak sociální sítě dokáží některé lidi ovládat,” říká Simona, která se naopak snaží synům sama věnovat. „Snažím se jim ukazovat jiné věci, čteme si knížky, trávíme čas v přírodě. Naštěstí ještě neví, která bije. Jsou ještě malí,” říká.

Modelka přiznává, že v minulosti byla světem sociálních síti fascinovaná, nyní se snaží čas strávený s mobilem v ruce a bez něj vybalancovat. „Je to pro mě také práce a živí mě to, takže si všechny tyto věci snažím udělat, když jsou děti ve školce a škole. Když přijdou, tak mobil odložím. Snažím se to omezovat,” říká Simona Krainová. ■