Kojící Tomešová volí outfity, ze kterých se dají rychle vyndat její přednosti. Mateřské mléko odstříkávala i na večírku

„Druhé miminko, Jonáš, je strašně hodné. Všichni mě připravovali na to, že jaký to bude mazec a já mám pocit, že to zvládám lépe než s tím jedním,” říká Míša.

Sympatická umělkyně stále kojí a jelikož neměla na večírku internetového obchodu své dítě, tak musela odstříkávat mateřské mléko do lahvičky. „Kristiánka jsem kojila asi patnáct měsíců, Jonáš má zatím sedm týdnů, tak stále kojím. Je to tak, že má doma v mrazáku odstříkané mléko, které mu moje sousedky dají. To samé množství si musím odstříkat. Ta těla jsou skvěle propojená, já vím, kdy ho krmit, protože v ten moment se mi prsa nalejou,” rozpovídala se otevřeně o celém procesu herečka a jedním dechem dodala: „Je to zázrak přírody. Ta těla jsou dokonalá.”

Tomešová se na večírku pochlubila opravdu výraznými přednostmi. „Abych to řekla na férovku, tak teď nosím jen outfity, ze kterých se dají rychle vyndat prsa. Navíc si říkám, že když to teďka mám, tak proč to neukázat. Bůh ví, co po tom bude po dvojnásobném kojení, možná ponožky,” vtipkovala Míša. ■