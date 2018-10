Miss Bezděková boduje ve světě modelingu! Téhle krásce zatraceně pomohla plastika nosu

Andrea Bezděková Super.cz

Česká Miss 2016 Andrea Bezděková (23) se stala ambasadorkou modelingové soutěže. A to se modelingu aktivně věnuje teprve rok. Za sebou má úspěch v Portugalsku, kam za prací často létá.

"Libor Bouček se mě ptal, čím jsem inspirovala finalisty. Já si naopak myslím, že oni inspirovali mě. Jsem jen krůček před nimi. Za rok jsem získala nějaké zkušenosti, ale rozhodně se necítím jako někdo, kdo nemá co získávat dál. Inspirovali mě energií a touhou něčeho dosáhnout," řekla Super.cz Andrea na finále modelingové soutěže Pure Model 2018.

Necítí se vedle patnáctiletých dívek, které bodují na světových fashion weecích na modeling už stará? "Člověk je vždycky tak starý, na kolik se cítí. Mě nezajímají žádný psaný pravidla, všechny je zlomím," směje se.

Andrea si po svém vítězství v České Miss nechala upravit nos. Jinou plastickou operaci nemá. "Netvrdím, že jen díky tomu mám více úspěchů, ale určitě to hraje roli. Obličej je souměrnější," upřesnila.

Pracovně se jí nyní daří. "Jsem moc spokojená. Zítra ráno zrovna vstávám na focení. Je s touto prací náročný si držet diář, abych v tom měla přehled. Vůbec netuším, co mě čeká dál. Ráda bych něco zkusila víc venku, ale připravuju se na to, že bych někde musela zůstat tři měsíce. Je to pro mě hrozně dlouhá doba," dodala. ■