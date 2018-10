Svého ročního syna doposud neukázala! Známá česká blogerka má šílený strach o jeho bezpečnost

Ejvi Freedom Super.cz

"Rozhodla jsem se jít jinou cestou. Edgara nedávám, objevuje se občas, protože je součást mého života, ale není mu vidět do obličeje. Možná jsem si ubrala možnost mít nové followery, protože lidi to mají rádi, sledují maminky s dětmi. Já to ale nedělám. Držím si soukromí," řekla Super.cz Eva.

O syna má strach. "Strašně mě děsí ta síla. Množství lidí, co sledují sociální sítě, nevíme, co jsou zač. Přijde mi fajn držet si soukromí. Je to taková jeho ochrana. Neuvědomujeme si, jak hrozně velký dosah internetu je," upřesnila blogerka na akci, kde se učila novým trendům focení a také se vystavovaly fotografie známých českých influencerů.

Mateřství ji naplňuje, blogerství je už na druhé koleji. "Všechno šlo stranou. Nějakým způsobem pracuju, ale i na blogerství už není tolik času a energie. Není to jednoduchý jako dřív, ale snažím se. Jsem už úplně mimo, nezvládám módní trendy tolik sledovat, vyhrává pohodlí. Samozřejmě mě móda stále baví, ale už se nenazývám módní blogerkou," dodala. ■