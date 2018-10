Přebarvili ji a jako zrzka teď bude bojovat i na světové soutěži: Má nádherná bývalá vrcholová biatlonistka šanci?

Jana Šišková Super.cz

"Do Polska odjíždím 19. listopadu. Mám výhodu, že nemusím řešit váhu kufrů jako holky, co letí daleko. Můžu auto pořádně napakovat," řekla Super.cz s úsměvem Jana. A právě nyní jí nejvíce času zabírají přípravy - výběr šatů, rób, národního kroje, příprava na talentovou soutěž a samozřejmě poslední dolaďování postavy, aby v plavkách vypadala co nejlépe. Už před národní soutěží krásy Janu přebarvili z brunetky na zrzku a to jí zůstane i na mezinárodní klání.

Kvůli soutěži přerušila i pobyt v Portugalsku, kde pracuje jako modelka. "Byla jsem tam pracovně měsíc, teď jsem napůl na Moravě a v Čechách. Musím makat na přípravách," dodala Jana na představení Fantom opery, kam vyrazila s kolegyněmi Leou Šteflíčkovou (20) a Terezou Křivánkovou (24).

"Líbilo se mi to hrozně moc. Byl to můj první muzikál. Byla to bomba, budu na to vzpomínat ještě hodně dlouho," uzavřela modelka, která se dříve věnovala biatlonu. ■