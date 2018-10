Krásná blogerka a Česká Miss World promluvila o vážných problémech se štítnou žlázou. Vážila 40 kilo

Natálie Kotková Super.cz

Ruku v ruce s fyzickou nemocí šly i psychické problémy. "Souvisí to. Musela jsem najít sebelásku, i kvůli tomu, jak jsem byla hubená. Všichni kolem věděli, jak jsem jedla, ale přesto jsem měla propadlé tváře. Ale posouvá to osobnost dál. Byla to nemoc, která mě do budoucna posilnila," věří Kotková.

Na finále modelingové soutěže Pure Model 2018 oblékla sexy top, který odhaloval její bříško. I když už je na tom zdravotně lépe, drží si štíhlou postavu a extra moc pro to dělat nemusí. "Nikdy jsem váhu nemusela řešit. Sportuju, jsem v pohybu, hodně cestuju, do toho zkouškové období," nepřibírá vlivem mnoha okolností.

I když ji štítná žláza momentálně nezlobí, lékaři ji mají pod kontrolou. "Musím být do budoucna stále hlídána, třeba co se týče dětí, přeci jenom jsou to hormony," dodala. ■