Blonďatý anděl s korunkou Miss zběhl k filmu! U režiséra kráska nezabodovala jen díky dokonalé tvářičce

"Hraju paní učitelku na praxi. Děti mi dávají docela zabrat. Strašně mě to baví, je to něco úplně jiného, než jsem dělala doposud, těším se na každé natáčení. Zbývá mi posledních pět natáčecích dní. Těším se, až to bude v kině," prozradila Karolína.

Krása jí k roli nepomohla, míní. "Oslovil mě režisér filmu, pozval mě na kamerové zkoušky a dala jsem to. Zatím myslím, že mi to jde," usmívá se.

Ráda by dostala i další nabídky, ale určitě ne za každou cenu. "Beru to tak, že se těším na výsledek. Buď přijde další nabídka, nebo ne. Nelpím na tom. Zkusila jsem to a uvidíme, co z toho bude," dodala Mališová na finále modelingové soutěže Pure Model 2018, kam dorazila podpořit mladé talenty.

"Stále fotím, přehlídkuju, ve škole mi začal bakalářský ročník. Snažím se to všechno zvládnout," uzavřela. ■