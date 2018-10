Tamara reagovala na upřímná slova Tomáše Kluse o podvádění: Řeší i pocity bolesti a esenci neštěstí

Tomáš a Tamara Klusovi Michaela Feuereislová

Tomáš Klus (32) vylíčil své životní priority a přiznal pochybení. Trojnásobný tatínek si je vědom svých nedostatků a poděkoval manželce za odpuštění. Tamaru (30) záhy zaplavily vzkazy plné podpory, takže se na Instagramu rozhodla prezentovat v podobném duchu jako Tomáš.

„Abychom mohli zažívat pocity totálního štěstí, musíme znát pocity bolesti a esenci neštěstí. Rovnováha je ve všem kolem nás. Po dnešním vyjádření Toma mi píšete slova podpory, útěchy, někdo obdivu a jiný zas lítosti,“ napsala Tamara.

Následně fanoušky obohatila svou definicí lásky: „Když přemýšlím nad láskou mezi dvěma lidmi, představuju si, že Láska je živá bytost, která je napojená na dvě, nekonečně dlouhé šňůry, vedoucí do srdce ženy a do srdce muže. Ta bytost roste a sílí stejně tak, jak sílí cit mezi nimi. Když je ta Láska mezi nimi upřímná a ryzí, tělo Lásky narůstá do nepředstavitelných a překrásných rozměrů. Když však jeden z těch dvou klopýtne, nebo ublíží slovem, nebo činem, ta jemnohmotná, čistá bytost utrpí zranění... zmenší se... zpomalí svůj tep.... ztrácí barvy...

A buď zemře a zanikne, nebo ji odpuštění, které je však doživotním závažím a největším lektorem bezpodmínečnosti, znovu postaví na její nohy.“

Tamara a Tomáš tedy přiznali, že za sebou mají jistou krizi, ale oba jsou očividně na stejné vlně a vzájemně se po duševní stránce obohacují. „Jsme lidé ... z masa a kostí. A každý děláme chyby a dělat je budeme. Je jen a jen na nás, jak s nimi naložíme... Já své Ego rozbila. Zvolila jsem si cestu Srdce,“ uzavřela Tamara svá moudra. ■