Slavná modelka šokovala přiznáním: Ve třinácti mi zakázali vstup na dětský večírek, protože jsem byla moc sexy

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Modelka Emily Ratajkowski (27), která se proslavila tím, že na sociálních sítích ráda ukazuje svoje křivky, v jednom z posledních rozhovorů přiznala, že jí jako třináctileté nedovolili vstup na dětský večírek, protože byla oblečená do šatů, které až moc odhalovaly její už tehdy značně vyvinuté poprsí.

„Bylo to trapné. Neprovozovala jsem sex a ani jsem nevěděla, co to je být sexy, takže pro mě taková reakce byla velmi zvláštní. Přišlo mi, jako bych něco provedla, i když jsem vlastně nic neudělala,“ svěřila se v rozhovoru pro časopis Grazia.

Naštěstí modelčina matka, profesorka Kathleen Balgley, zakročila a vystoupila proti těm, kteří se snažili vštípit její dceři, jak se má oblékat. Své dceři poté vysvětlila, že se nikdy nemá stydět za to, jaké má tělo. A to se Emily opravdu nestydí, jen co je pravda. Své matce podle vlastních slov Emily, která byla nedávno zatčena během protestu proti jmenování soudce Bretta Kavanaugha před Bílým domem, vděčí také za svůj feministický postoj a zdravý vztah ke svému tělu.

S kritikou se ostatně setkává i dnes. Ne každý její sledující na sociálních sítích je totiž jejím fanouškem. Někteří ji kritizují, že se svléká až moc. S takovými řečmi si ale Emily hlavu neláme. „Raději budu lidi pobuřovat, než abych nevzbuzovala žádné reakce,“ svěřila se s tím, že největší strach má z toho, že bude obyčejná. ■