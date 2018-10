Tohle nerozdýcháte! Televizní hvězdička odhalila, jak vypadala před všemi plastikami

Margarita Kern Profimedia.cz

Jak je vidno, u velikosti D to nezůstalo, stejně jako to nezůstalo pouze u „vylepšení“ jedné části těla. V jejím poprsí jsou nyní implantáty o 700 mililitrech a Margarita za ně utratila v přepočtu bezmála milión korun. A to zdaleka není jediná část těla, do které se dcera kněze rozhodla investovat.

Margarita na svém Instagramu nyní sdílela fotky, jak vypadala, když jí bylo 20 let a neměla žádnou plastiku. Rozdíl je opravdu šokující. Na slavné reality star nezůstalo opravdu nic z nenápadné dívenky s brýlemi a krátkými blond vlasy.

Zhruba v osmnácti prý utekla z domova a od té doby pracovala na své proměně. Dnes prý lituje, že se nestala jeptiškou a chce napravit svůj vztah s otcem. Hodně štěstí, Margarito, přejeme opravdu hodně štěstí. Na její proměnu se můžete podívat v galerii. ■