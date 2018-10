Dokonale štíhlou figuru nemá jen díky józe: Ivana Jirešová se v jídle drží opravdu zkrátka

Ivana Jirešová prozradila, čím se stravuje. Super.cz

„Dřív jsem ‚půstovala‘, vždycky na jaře a na podzim, ale teď už tu stravu mám natolik omezenou, že nemusím ty očisty dělat tolik jako dřív. Já v podstatě jím ovoce, zeleninu, ořechy, sýry, kozí a ovčí, sem tam nějakou bílkovinu v podobě luštěnin,“ prozradila svůj jídelníček herečka.

„Dřív jsem si občas dopřávala něco škodlivého, teď už to tedy nedělám, protože by na to tělo mohlo zareagovat a mohlo by to být příliš, mít půst šest a sedm dní v tomhle rytmu by prostě nebylo vhodné,“ dodala Ivana, která se rozhodně nepřecpává a jí takřka jako veverka.

„Myslím si, že je to skvělé pro každého. Kdo chce změnit něco ve svém životě, tak musí začít od té stravy. A ty půsty jsou skvělé, protože málokdo z nás je podvyživený, my jsme všichni dost dobře živení,“ vysvětlila Ivana s tím, že i ona někdy hřeší. „Proseccem, vínem, taky kávou, té piji víc, než bych měla, a taky si dám jednou za měsíc cigaretu,“ dodala se smíchem herečka. ■