Slavný hollywoodský pár je konečně rozveden! Ben smí vídat děti pouze pod dozorem

Ben Affleck a Jennifer Garner se rozvedli. Profimedia.cz

Údajně nejdelší rozvod Hollywoodu je konečně dovršen. Jennifer Garner a Ben Affleck (46) se oficiálně rozvedli minulý týden. Pár se rozešel už v roce 2015, vypadalo to sice, že se k sobě vrátí nebo se o to alespoň snaží, ale v první polovině roku 2017 Jennifer podala žádost o rozvod. A právě Jennifer se nyní podle časopisu People snažila finální proces co nejvíc uspíšit.