Tomáš Klus šokoval veřejným zpytováním svědomí: Podváděl jsem všechny přítelkyně včetně své ženy

Tomáš Klus s manželkou Tamarou Herminapress

Slavný zpěvák si otevřeně sype popel na hlavu za své prohřešky. Shrnuje svůj život včetně prvních dnů, které pro něj byly kritické. „Pár týdnů po narození jsem skoro zemřel, ale děkuji Bohu, že se tak nestalo, protože mi život zde dává možnost přiblížit se jeho Pravdě, kterou považuji za cíl svého poznávání a vůbec důvod toho, proč tady jsme,“ napsal Tomáš.

Dále přiznává, že mezi jeho záliby patří láska, s níž „nakládal jako tupec“. „Prakticky od školky jsem konstantně podváděl všechny přítelkyně včetně své ženy. Její odpuštění se mi stalo osvobozením a dalo mi pochopit, že pravda, opravdovost, alias nebojácná autenticita, přijetí toho, kdo jsem, se vším, čím jsem doposud byl a vědomé přijetí toho, že co zasadím, to sklidím, je jedinou mou možnou cestou ke štěstí a že Rodina čili to, co mám doma, je toho mého štěstí podobou,“ otevřel Tomáš veřejně své srdce. V případě Kluse ovšem nemuselo jít o fyzickou nevěru. Zpěvák klade velký důraz na čistou mysl a rád filozofuje o lidské existenci.

Otevřená zpověď vzbudila velký rozruch. Zpěváka zahrnuly jak komentáře obdivující jeho upřímnost, tak i kritika.

„Tamara je opravdu borec. Vy tu veřejně přiznáváte, že jste ji podvedl, i když snad od doby, co se znáte, tady propagujete, jak se milujete. A to je tedy velký podvod. Když pořád ukazujete, jak se všichni milujete a ono to tak evidentně úplně není. Nicméně chápu, že kvůli jedné (snad!) chybě Tamara nechce ničit (ač vlastně původní ničitel byste byl, Tomáši, vy) rodinu,“ zareagovala jedna z fanynek.

„Čeho je moc, toho je příliš. Opravdu je nutné takto veřejně přiznávat nevěru? Udělat z Tamary veřejně podváděnou manželku?“ pozastavila se další žena.

„Já tomu vyjádření plně nerozumím. Chápu, že člověk jako je Tomáš, který bojuje za pravdu, musí mít čistý stůl. Ale pravda je termín, který je tak nějak spojován spíš než s vnitřním pořádkem, tak spíš s tím veřejným. A rozlišil bych pravda x svědomí. To, že člověk chce světu říct pravdu ještě neznamená, že musí "vyzvracet" všechny životní omyly. To přeci nesouvisí s pravdou,“ mohl si také přečíst Klus na svém profilu. ■