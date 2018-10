Není jí ještě ani rok a už patří do světa luxusu. Takhle si žije dcerka aspirantky na nejmladší miliardářku světa

Kylie Jenner dcerku Stormi patřičně rozmazluje. Profimedia.cz

Kylie Jenner (21) je se svým jměním v hodnotě 900 miliónů dolarů prohlášena za nejmladší aspirantku na titul (dolarové) miliardářky na světě . A její osmiměsíční dcerka Stormi má tedy poměrně slušné zázemí. Z porodnice ji přinesli rovnou do sídla za 12 miliónů dolarů v Hidden Hills v Kalifornii, kde už na ni čekal mimo jiné kočárek značky Fendi za 12 500 dolarů.

To samozřejmě není jediný kočárek, ve kterém si malá Stormi drandí. Další designový kousek Jeremy Scott’s for CYBEX je sice za pouhých 620 dolarů, ale jedná se o originální kus speciálně pro malou Stormi. Včetně zlatých koleček. Kromě kočárku nosí Kylie Stormi v šále. Stojí za to zmínit alespoň tu od značky Gucci za minimálně 820 dolarů.

To bychom měli přepravní prostředky. Vzhledem k tomu, že je Kylie posedlá módou a oblečením, převléká svou dcerku i čtyřikrát denně. A není to jen kvůli tomu, že by se Stormi pobryndala, ale hlavně kvůli tomu, aby ji v outfitech Kylie mohla fotit. Díky spolupráci svých rodičů s předními módními značkami má tak Stormi neomezenou zásobu oblečení a bot od značek Burberry, Stella McCartney, Adidas a Nike.

Ostatně vlastní šatnu pro Stormi Kylie zařídila ještě před tím, než se narodila. Dětský pokoj je kromě šatny vybaven vlastní knihovnou a plný originálních hraček, často vytvořených speciálně pro Stormi. V následujících měsících se v něm malá Stormi ovšem moc neohřeje. Bude totiž spolu s maminkou následovat tatínka Travise Scotta na turné. Kylie se svěřila australskému Vogue, že preferuje, když je rodina pohromadě a bez své dcery vydrží maximálně den. Zdá se, že si malá Stormi na osmiměsíční miminko nežije vůbec špatně a ještě procestuje minimálně půlku světa. ■