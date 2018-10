Česká modelka, jejíž křivky znají i ve světě, se vdala: Ve svatebních šatech vypadala jako víla

Tereza a Michal už jsou svoji. Foto: archiv T. Jelínkové

Žádosti o ruku se Tereza dočkala loni na jaře v Benátkách. Pak ale kvůli pracovním povinnostem nebyl na svatbu čas. Modelka, která má bohaté zkušenosti z USA, se ale nakonec dočkala.

„Vzniklo to docela spontánně. Tak dlouho jsme s přítelem přemýšleli, jak svatbu pojmeme, kde ji uspořádáme, co budeme jíst, až byl ten pomyslný termín do roka a do dne pryč a nám došlo, že na to budeme muset jinak. Tak jsme si řekli, že svatbu uděláme, jak nejdříve to bude možné, a najednou to byl takový fofr, že jsme byli rádi, že to všechno stíháme zorganizovat,“ prozradila modelka.

Tereza vysněný den prožila v lehounkých svatebních šatech, které pro ni navrhla její kamarádka. Modelka si nepotrpí na žádnou přezdobenost, raději zvolila model, v němž vynikla její štíhlá postava.

Obřadu v Pecínově nedaleko Benešova se zúčastnilo osmdesát hostů, kteří novomanželům popřáli hodně štěstí. O hudební doprovod se postaral Terezin bratr, který vystupuje jako Jiří Mesenjah. Tereza si svatbu opravdu užila a skončila v bazénu. „Když jsem pak večer řekla, že skočím ve svatebních šatech do bazénu, a někdo vedle mě zapochyboval, že to opravdu udělám, tak to bylo něco pro mě. Šla jsem a skočila,“ dodala Jelínková. ■