Iva Pazderková slyší tikat biologické hodiny a touží po miminku: Nejde to tak snadno, není mi pětadvacet

Iva Pazderková by se ráda stala maminkou. Michaela Feuereislová

„Na tohle se hrozně moc těším, protože to napsal Tonda Procházka a taky to režíruje. Navíc se na tom podílí skvělá parta lidí, takže jsem moc ráda,” komentovala nový projekt určený pro děti a mládež Iva, která hodlá s kolegy také přispět se svou troškou do mlýna. „Jde o to, aby to mladé lidi zaujalo, a to co nejzábavnější formou.”

Oblíbená herečka, komička a zpěvačka si ale chtěla dát od práce chvíli pauzu a věnovat se autorské práci. To příliš nevychází. „Po patnácti letech jsem odešla z Divadla Na Fidlovačce, nelíbilo se mi, jak se to tam vede. A ejhle, mám za sebou premiéru v Celetné s hrou Po konci světa. Teď mě čeká zkoušení v Hudebním divadle Karlín a do toho píšu knihu, kterou musím mít v červnu hotovou,” popisuje své aktivity Pazderková.

Herečka si je vědoma toho, že by se měla více věnovat svému partnerovi Hynkovi. „Náš náročný program já ani přítel neumíme ukočírovat. Proto si vážíme každé chvíle, kdy spolu jsme. Jsme si vzácní,” říká Iva. „Občas se mi stane, že skončím v divadle dřív, a tak je do půlnoci čas náš. Díváme se na seriály. Když mám víc času, tak vyjedeme do přírody.”

Iva a Hynek by byli rádi brzy tři, ale zatím se plození potomka nedaří. „Je to v plánu už dlouho. Není mi pětadvacet, tak to nejde tak snadno. Ale v plánu to je,” usmívá se Iva Pazderková. ■