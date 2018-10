Už vzorně seká latinu. Kvůli rodině se Martin Písařík dokonce na čas vzdal práce

V létě se věnoval rodině a práce šla stranou. Už se ale žene do nového projektu. Michaela Feuereislová

„Moc se na to těším, protože je do tohoto představení obsazena skvělá partička. Zkoušení bude pro nás velká zábava,” těší se na přípravu představení herec, který si na karlínské scéně zahrál už v představení Lucie aneb Větší než malé množství lásky, Bonnie a Clyde a Čas růží. „Tohle bude první autorská věc. Vždycky se mi lépe hraje v něčem, co někdo napíše a my do toho můžeme přinést nějaké nové téma,” říká Martin.

Martinovi nevadí, že nyní na divadelních prknech víc zpívá, než hraje. „To se nějak událo. Pořád se snažím do muzikálu dostat činohru. Naopak při zpívání makám, abych obstál mezi zkušenými bardy,” říká představitel doktora Všetečky z Ordinace v růžové zahradě.

Písařík ale nežije jen prací, snaží se intenzivně věnovat i rodině a svým synům Patrikovi (4) a Markovi (1). „V létě jsem odmítl další projekt Hudebního divadla Karlín. Chtěl jsem mít volno a věnovat se dětem,” říká herec, který to měl doma po provalené nevěře se servírkou jednu chvíli nahnuté.

Martinův prvorozený potomek už projevuje umělecké skony. „Ten starší je hlučný. Bere do ruky kytaru, ale nikoli proto, aby dělal muziku, ale spíš aby byl slyšet. Já je nepovedu k umění, ale spíš jim ukážu cesty a nechám je si vybrat. Zatím tíhnou ke sportu a k muzice, ale pokud si vybere něco jiného, tak není problém,” říká Martin Písařík. ■