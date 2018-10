Ani po skoro dvou letech nejsou rozvedení. Známe přesný důvod, proč jsou Vašek Bárta s Gabrielou stále manželé

Ještě se stále nerozvedli. Michaela Feuereislová

Už je to nějaký ten pátek, co se Vašek Noid Bárta (37) rozešel s manželkou Gabrielou (29). Jejich manželství ale kupodivu stále trvá.

„Je to tak. Ale jedná se jen o administrativní záležitost. Už máme vyřešenou péči o dceru Terezku i vypořádání majetku. Je to prostě jen formalita. Naposledy se nám s Gabčou dvakrát stalo, že jsme museli termín stání zrušit, každý k tomu měl vždy vážný důvod. Brzy to ale dofinalizujeme,” říká Noid a jedním dechem dodává: „Asi to bude probíhat tak, že předstoupíme před soud a řekneme, že jsme se domluvili. Přátelsky to ukončíme.”

Se skutečností, že manželství Vaška a Gábiny stále není rozvedené, se nijak netrápí ani jejich partneři. „Naše vztahy už jsou perfektní,” dodává s úsměvem Vašek Noid Bárta na tiskovce nové divadelní revue Antonína Procházky Jak se dělá muzikál. ■