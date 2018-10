Slavný zpěvák denně vydělává přes 2 milióny korun. Před 8 lety přitom přespával v metru jako bezdomovec

Ed Sheeran vydělává pořádný balík. Profimedia.cz

Letos už bylo oznámeno, že Ed Sheeran se svým příjmem porazil kolegyni Adele (30) a zařadil se mezi desítku nejvýdělečnějších celebrit. Nyní britský Daily Mail zveřejnil konkrétní sumu, z níž se nejspíš jiným interpretům zatočí hlava. Ed, který příští rok v červenci vystoupí v Praze, si loni přišel na 27 miliónů liber (794 miliónů českých korun). Denně je tak bohatší o 75 tisíc liber (2,2 miliónu českých korun).

Interpret hitu Shape of You vydělává balík, ale stále je to skromný člověk. Podle finančních záznamů si loni vybral jen 8 164 liber a v bance mu zůstalo 16 miliónů. Není to přitom tak dávno, co měl hodně hluboko do kapsy.

„V letech 2008 až 2010 jsem byl bez domova. Vždycky jsem věděl, kdo mě u sebe nechá přespat na podlaze,“ zavzpomínal zpěvák na časy, kdy ho o autogram určitě nikdo nepožádal. Výjimkou tehdy nebyl ani nocleh ve vagónu metra. ■