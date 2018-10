Rytmus na vzpomínky kašle: Daře poslal drsný vzkaz a odsoudil její citové vydírání

Rytmus vyměnil Daru za Jasminu. Foto: instagram Rytmuse

Raper pro svou bývalou lásku složil píseň s názvem 8. október, kterou nedávno smazal na internetovém hudebním kanálu. Dary se to samozřejmě dotklo a na Instagramu si vylila srdíčko. Reakce Rytmuse na sebe nenechala dlouho čekat.

„Daro, k čemu je to dobré? Moc tě prosím, nech nás už s mojí láskou Jasminou žít. Od ledna jsme rozejití a už je říjen. To je devět měsíců! Dopřej nám štěstí tak, jako ho přejeme my tobě a nevracej se do minulosti,“ pustil se Rytmus veřejně do bývalé partnerky. Nezapomněl samozřejmě zdůraznit, jak moc miluje Jasminu.

„Co od nás chceš? To si máme každý rok pouštět 8. október a prohlížet si naše společné fotky? Nevěřím, že bys to dělala, kdybys měla nového chlapa. Není to normální. Proč ta fotka s malou Lolou? Jaký máš cíl? Proč to hraní na city osamělým matkám? Žijme si naše krásné životy a neřešme něco, co už není. Přeju ti novou lásku a klid,“ dodal Rytmus, který očividně nemá potřebu zabývat se vzpomínkami. Dara bohužel novou lásku prozatím nenašla, a tak má na celou věc úplně jiný pohled. ■