Největší úlet letošních voleb? Spratkovitý syn baviče Petra Novotného bude starostou v Řeporyjích

Pavel Novotný Herminapress

Syn oblíbeného baviče Petra Novotného (71) kandidoval v komunálních volbách společně se svou sestrou Lenkou Fialovou, která se tedy rovněž dostala na radnici.

„Protože budu z vůle svého řeporyjského lidu starostou, musím okamžitě začít být důstojný. Začnu profilovou fotkou, ta z pokeru v brýlích s penisem je fajn, ale... důstojnost... Chci okamžitě vaše návrhy, kterou svou dostupnou fotku nebo novou koláž nebo, já nevím, si tam mám dát...," komentoval své zvolení Pavel prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook.

Vášnivý pokerový hráč, komik a bývalý bulvární novinář, který se sám rád označuje za „protekčního spratka“ a „dělníka bulváru“, jde skutečně do sebe a kvůli prestižnímu postu hodlá změnit svůj mediální profil. „Měnit v životě musím ledacos. Čeká mě úředničina od nevidím do nevidím, musím si zorganizovat život,” svěřil se Super.cz.

Ze zvolení svých dětí v rodné čtvrti pociťuje hrdost hlava rodiny. „Táta je moc pyšnej, obě jeho kandidující děti zvolili. Má radost, my tu žijeme jako rodina čtyřicet let a milujeme to tady,” říká Pavel Novotný, který podepsal koaliční smlouvu s Piráty a funkce se oficiálně ujme za dva týdny.

Ani v úloze starosty neztrácí humor. „Děkuji za otázky, ale udělení čestného občanství Kateřině Blažkové (Pavel má namysli moderátorku Kateřinu Kristelovou, pozn. red.) neplánuji,” směje se Pavel Novotný. ■