Na České televizi ve společenském, na Primě v pracovním. Pavla Tomicová je ženou mnoha tváří

Pavla Tomicová hraje v Krejzových sestru na veterině. Foto: FTV Prima

O tom, že s Tomicovou je veselo, netřeba pochybovat. Dávno se o tom přesvědčil tanečník Dědík při zkouškách na StarDance a potvrzuje to i Zounar, kterého dal s Pavlou dohromady seriál Krejzovi, v němž ona hraje sestru na veterině, on jejího manžela myslivce. „Myslím, že spojení s Pavlou je úplně bombastické. Tihle dva jsou fantastická dvojka a jako pár fungujeme skvěle,“ pochvaluje si Martin.

Na účinkování s Tomicovou ho mrzí jen to, že prý víc hrají jako bratr se sestrou než jako manželé. „Jakože spolu nic před kamerou nemáme,“ povzdechl si. Tak až bude vyjednávat se scenáristy o zapojení své německé dogy Limpiny, již by do seriálu rád dostal, může zmínit i další připomínky ohledně linek, jimiž se scénář ubírá... ■