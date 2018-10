Tohle je recept sexy zpěvačky Victorie na mastné vlasy! Do společnosti nosí na hlavě turban

Victoria šokovala výstředním, ale praktickým outfitem. Super.cz

Zpěvačka Victoria překvapila na finále soutěže Pure Model 2018 zajímavým outfitem. K šatům, které připomínaly sametový župan, přidala ještě turban na hlavě. "Připomíná mi to padesátá léta, romantický styl. Snažím se to elegantně nosit. Navíc pocházím z jihoafrické republiky, hodí se to. "Není to asi obvyklé, lidé se mě ptají, zda jsem nevylezla ze sprchy. " řekla Super.cz Victoria.

A zaujalo nás také to, že je to prý velmi praktické. "Když máte trošku mastné vlasy, tak se to krásně hodí. Navíc je zima. Mýt si vlasy každé dva dny, to ne. Takže turban budu nosit v zimě víc, mám to místo čepice. Jsem spokojená," upřesnila s úsměvem.

Model jí ušil návrhář Lukáš Lindner. "Byl překvapený, že k těmto šatům chci i turban. Byl sám v šoku, že to je skvělý. Župan a turban, to byl požadavek," dodala Victoria na finále modelingové soutěže Pure Model 2018. ■