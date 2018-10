Pomeje žadoní o práci. Bez domova a příjmu je pro něj komplikovanější častěji vídat milovanou dceru

Jiří Pomeje by po dlouhé době rád zase pracoval. Profimedia.cz

Kvůli podlomenému zdraví je Jiří Pomeje (53) už dlouhý čas bez práce a potřebného příjmu. Na bývalého herce a producenta je uvalena exekuce, a on je tak nucený bydlet u svého kamaráda a oficiálně je zapsaný na městském úřadě. Nová práce a pravidelný plat by pro Pomejeho byly spásou.

„Jde mi hlavně o to, sehnat si práci a být co nejvíc s dcerou Aničkou,” svěřil se Super.cz posmutnělý Jiří. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsou ale jeho možnosti omezené. Většina dělnických profesí pro něj nepřipadá v úvahu, neboť se kvůli otevřenému vstupu v krku nesmí pohybovat v prašném prostředí. „Zvažoval jsem například, že bych jezdil s kamionem, ale v prašném prostředí nesmím být,” krčí rameny Jiří.

Pomeje by se samozřejmě velmi rád uplatnil v jakékoli profesi ve světě šoubyznysu, kde celý život působil. Zde jsou pro něj ale zřejmě všechny dveře zavřené. „Za to bych byl moc rád, ale to by si na mě někdo musel vzpomenout,” uvedl herec a nepřímo tak touto formou požádal bývalé kolegy o pomoc.

S bývalým hercem a dabérem by ráda zfinalizovala rozvod jeho manželka Andrea. Jiří ale zatím podle Blesku odmítá vůbec přijmout rozvodové papíry a žádá o častější styk s dcerou. V nepříznivé životní fázi a bez adekvátního bydlení to pro něj ale není jednoduché. Celá situace je tak zacyklená. Nové zaměstnání by mohlo Jiřímu v mnohém pomoct. ■