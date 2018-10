Opravdu se vyplatí kupovat značkové nářadí? Podívejte se na 5 tipů, jak se nezklamat!

Máte dílnu? Jste řemeslník, či kutil? Tak určitě znáte zlidovělé „Nejsem tak bohatý, abych si kupoval do dílny levné věci“. Odborníci z firmy Šimek proficentrum mají pro vás 2 zprávy: zaprvé – je to životem prověřená pravda a zadruhé – s tou cenou to konkrétně u značkového nářadí nemusí být až tak divoké. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se nezklamat ve kvalitě ani v ceně.

Německy precizní – pily a frézky Festool Pokud některou značku nářadí řemeslníci přímo milují, pak je to Festool – jde o opravdu kvalitní profi nářadí pro práci se dřevem. Cenově je velmi dostupné a vyrábí se přímo v Německu. Registrací nářadí získáte prodlouženou záruku na 3 roky, pojištění proti krádeži a pravidelný servis je all-inclusive: zdarma nářadí odvezou do servisu a zase přivezou zpět. Přesně tohle čekáte od značkového nářadí. Navíc můžete koupit zvýhodněné sety strojků s příslušenstvím, například ponornou pilu TS 55 s lištou a svěrkou. Více nyní na ŠIMEK proficentrum

Šikovní Japonci – hoblíky Makita Elektrický velkoplošný hoblík 1806B s širokým záběrem je nejprodávanějším tesařským hoblíkem v Čechách i na Slovensku. Získal opakovaně titul ProduktRoku na portálu Heuréka. Výroba přímo v Japonsku, jednoduchý design a léty ověřená konstrukce jsou zárukou nejvyšší kvality. Zkušenosti truhlářů a tesařů hovoří jasně, tohle je opravdu správná volba. Po registraci na stránkách výrobce dostanete plnou záruku na 3 roky. A cena? Ta vás určitě neodradí, mrkněte na něj, nyní je v akci. Více nyní na ŠIMEK proficentrum

Švédská kvalita – Tormek brusky nástrojů Švédskou ocel zná každý. A stejně pevně si za svými výrobky stojí i švédská značka Tormek. Na své špičkové brusky dává záruku rovnou 7 let! Na Tormek bruskách je radost pracovat. Opravdu vás to bude bavit a nebudete chtít přestat. A ano, hádáte správně, vyrábí se přímo ve Švédsku, a tam si kvalitu přísně hlídají. Takže už žádné tupé nože v domácnosti ani tupá dláta, či jiné nářadí v dílně. Více nyní na ŠIMEK proficentrum

Zlaté české ručičky – ruční nářadí Pinie A jak jsme na tom u nás v Čechách? Ano i u nás umíme vyrobit špičkové nářadí, co nezklame žádného řemeslníka ani kutila. A značka Pinie je dokonce největším výrobcem ručních hoblíků na světě s tradicí od roku 1918. Kvalitní materiály a propracovaná ergonomie: lepší hoblíky nenajdete. I cena je dobrá, ta vás určitě nezruinuje. Například toto je obzvláště povedený hoblík klopkař, který nesmí chybět v žádné dílně. Více nyní na ŠIMEK proficentrum