3x Amy Winehouse v českém provedení: Ztvárnil ji ve Tváři lépe Peroutka, Chýlková, nebo Mašková

Kdo byl jako Amy nejlepší? Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Premiéru měla Amy v první řadě převtělovací show, kde si ji tehdy vylosovala Ivana Chýlková (55). I když je služebně starší než originál, vyfasovala pořádně odvážné džínové šaty, v nichž vynikl její dekolt. S hitem Back to Black to Ivana dotáhla na čtvrté místo.

Jaké to je v kůži Amy Winehouse, si ve třetí řadě vyzkoušel Milan Peroutka (28). Kostyméři měli co dělat, aby svalnatému zpěvákovi dodali ženskost. Porota z jeho provedení písně You Know I'm Not Good příliš nadšená nebyla. Milan skončil sedmý.

V posledním odvysílaném díle Tváře opět došlo na Amy Winehouse. Výzvu tentokrát přijala vítězka SuperStar Tereza Mašková (22). Zazpívala Rehab, což stačilo na čtvrté místo. Podívejte se v galerii na to, kdo byl jako zesnulá legenda s výrazným líčením nejlepší. ■