Humor a úsměv na rtech ho stále nepřešel: Podívejte se, jak Richard Genzer dře na tanečním parketu

Richard s Janou zkouší, co to jde. Foto: Super.cz/archiv České televize

Zbývá jim už jen pár dní na dopilování posledních detailů. Již tuto sobotu předvedou známé tváře na tanečním parketu to, na čem několik měsíců v potu tváře pracovaly. Do posledních minut bude také trénovat časově znevýhodněný Richard Genzer (51). Ten naskočil do StarDance před měsícem, aby nahradil zraněného Václava Koptu (53), který musel odstoupit.

„Rozhodování mi netrvalo moc dlouho. Trvalo to jeden telefonát. Dost by mě ale zajímalo, jak na mě sehnali číslo, protože ho nemám veřejné,“ svěřil se smíchem Richard, o jehož účasti v soutěži se i tak uvažovalo. „Já jsem se ale nějak moc nerozmýšlel. Byli jsme domluvení do budoucna, tak jestli bych si to prožil teď nebo později, to je asi jedno,“ dodal Richard, který své okolí přijetím nabídky příliš nepřekvapil.

„Když jsem to řekl Suchošovi, tak si myslel, že střídám partnerku Kopty a budu tancovat s Koptou,“ řekl s humorem sobě vlastním. S tanečnicí Janou Zelenkovou se ale zodpovědně snaží dohánět několikaměsíční ztrátu, jak se dá. „Všechno se nám to scuklo, všichni mají rozhovory třeba za sebou a my je musíme dělat mimo trénink,“ prozradil Richard. „Máme zatím jenom dva tance. Máme cha-chu a valčík a nějak nahozený jive,“ svěřil Geňa. ■