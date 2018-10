Dara Rolins vrací úder Rytmusovi! Pustila do světa společnou zamilovanou fotku a k tomu slova, ze kterých mrazí

Dara zavzpomínala na lásku s Rytmusem. Michaela Feuereislová

Dara právě 8. října zareagovala a přidala i společnou zamilovanou fotku. Tohle se Patrikovi rozhodně líbit nebude. "8. říjen byl, je a bude. Ať jsou dnes karty rozdané jakkoliv, vím, že tomu datu a písničce věnuju vždy zvýšenou pozornost. Ten pocit, kdy jsem si ji poprvé pustila, nechci zapomenout," říká Dara.

"I díky těmto emocím vím, co znamená milovat. To, že kromě mých fotek vymazal Patrik ze svého youtubového kanálu i tuto písničku, je vlastně dalším důkazem, jak velmi jsou lidé odlišní už v těch základních, životních principech. Kdybych popřela minulost, svoje emoce, lásky, popřu sebe a každé slovo, které jsem kdy vypustila z pusy. A bála bych se, že i všechna další vyznání a sliby, které vypustím a dám komukoliv jinému, ztratí tím pádem na váze," poslala lehce vzkaz Jasmině Alagič (29), která se po případném rozchodu zřejmě může také těšit na mazání fotek.

"Nehledejte v mých úvahách lítost ani patetickou nostalgii, usmívala jsem se tehdy, usmívám se i nyní. Protože je 8. říjen nejde vymazat ze mě. Nepíšu to proto, aby se tu nyní v komentářích komukoliv nakládalo. Patrika mám, když se od všeho oprostím, stále ráda. Byla jsem to já, kdo s ním žil, takže jsem tím pádem jediná, kdo si může eventuálně stěžovat. Nepotřebuju ani politovat, ani utvrzovat v tom, že jsme se k sobě nehodili. Hodili. A ve své době, protože každý vztah má svou dobu, to všechno mělo své kouzlo. A důkazem toho je i písnička 8. říjen," dodala zpěvačka. ■