Hrdinský čin Mahuleny Bočanové: Na dovolené zachránila batole před utonutím

Mahulena díky tomu, že umí první pomoc, už několikrát zasahovala. Michaela Feuereislová

„Já mám kurzy první pomoci. Život mě postavil do situace, kdy to je nutný, takže jsem si je udělala a doporučuji to úplně každému. Tolikrát se mi to hodilo. Hlavně je důležité být na všechny situace připravený, abyste neztratili hlavu, aby vás neparalyzovala hrůza, když vidíte nějaké neštěstí, a je nesmírně příjemný pocit, když se nějaký ten průšvih kolem vás stane a vy jste schopný jednat a tomu člověku pomoct,“ řekla Bočanová, která již několikrát ve svém životě první pomoc poskytla. Naposledy zachránila život malému dítěti na dovolené.

„Teď se mi to stalo na pláži na Kypru. Maminka měla tři děti, a to malinké, které sotva sedělo, bylo na břehu, nožičky mělo jen deset centimetrů ve vodě a překotilo se a spadlo čumáčkem do vody. Bylo to jen pár vteřin, kdy mělo hlavu pod vodou, nos plný písku a jeho maminka byla paralyzovaná strachem a hrůzou, že jenom řvala, takové hrozné skřeky vydávala a nebyla schopná mu pomoct. Naštěstí jsme tam byli. Přitom je to drobnost a je to o tom nebýt líný a udělat si ty kurzy nebo aspoň projít nějakým kurzem první pomoci ještě před tím, než se to týká vás. Pak jste strašně šťastný, že víte, co máte dělat,“ svěřila Bočanová. ■