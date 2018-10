První společná dovolená: Šťastný táta Daniel Hůlka vyrazil s rodinkou do Holandska!

Dan s Rozárkou vyrazil v Holandsku na kola. Foto: instagram D.Hůlky

„Podnikáme první společnou dovolenou, máme se fantasticky a všichni si to i s malou Rozárkou moc užíváme,“ sdělil Super.cz Dan, který vzal rodinku do Holandska. A jak je to v zemi tulipánů a větrných mlýnů zvykem, projíždějí ho i s dcerkou na kole.

„V Amsterdamu se nám dokonce tak líbí, že uvažujeme o tom, že bychom tu část roku žili,“ svěřil se nám Hůlka, který během dovolené také oslavil první výročí svatby se svou Bárou. Zpěvák si tak naplno užívá poslední volné dny. Od listopadu totiž plánuje opět naskočit do muzikálu Muž se železnou maskou, kde hraje mušketýra Aramise. ■