Na finále modelingové soutěže vynesla šaty za pouhých 500 korun! Sexy moderátorka v nich vystavila hodně bujné vnady

Veronika Farářová moderovala soutěž krásy spolu s Liborem Boučkem. Super.cz

"Chtějí asi ukázat ten kontrast. Já modelku nedělala opravdu nikdy a už to ve svém věku asi nestihnu. Dnes jsem to moderovala s Liborem Boučkem, on je úžasný, nezklamal, tak jako vždy," řekla Super.cz Veronika.

A překvapila sexy stříbrným modelem. Žádného vyhlášeného návrháře za ním ale nehledejte. "Šaty byly asi za 500 korun z nejmenovaného obchodu, úplně jednoduché. Výjimečně jsem nezvolila Ponery, a to jen proto, že jsem to nestihla. Trošku jsem nedýchala, ale snad to vypadalo dobře," dodala Farářová. ■