Hvězda Tváře hazarduje se zdravím! Po kolapsu se zpěvákovi vrací zdravotní problémy, přesto se nešetří

Zpěvák a hvězda show Tvoje tvář má známý hlas Vojta Drahokoupil (23) je pracovně na roztrhání a podepisuje se to na jeho zdraví. Před měsícem zkolaboval z vyčerpání a jeho stav se příliš nelepší. On ale rozhodně nezvolňuje.

"Už jsem na tom líp. Velkou zásluhu na tom má přítelkyně. Byl jsem ve stádiu, kdy tělo zkrachovalo, zvracel jsem, měl jsem migrény, nemohl jsem mluvit, vstát, a tak mi Týnka zavolala záchranku. Napíchali mě, dva dny jsem ležel v posteli vyčerpaný. Řekli mi, ať se šetřím. To je s mojí prací těžké," řekl Super.cz Vojta.

Šetřit se ale nezačal. "Mám toho hodně, jsem rád, že toho mám hodně a polevit nechci. Vím, že se ty šance nemusí opakovat," vysvětluje.

Přesto ví, že hazarduje. "Ke konci koncertu nebo představení se mi motá šíleně hlava, je mi špatně a mám strach, že sebou šlehnu. Zatím se nic nestalo, je to týden a půl, kdy jsem byl v nemocnici. Zatím držím a bude to snad jenom lepší," dodal na křtu kalendáře Best of Hasička a Hasič 2019, který slavnostně pokřtil.

Hasiče má v rodině. "Přítel mojí maminky je profesionální hasič, velitel oddílu," dodal. ■