Pokochejte se naposledy! Tohle tělo na nejprestižnější soutěži krásy světa neuvidíte. Zrušili promenádu v plavkách

Lea Šteflíčková Super.cz

„Je to zrušené, promenáda v plavkách nebude. Bude to v historii úplně poprvé. Na České Miss jsme ji měli, na Miss Universe nebude,“ řekla Super.cz Lea . „Co se dá dělat, my to neovlivníme. Je mi to na jednu stranu líto. Každá miss by měla ukázat své křivky,“ smutní Lea, která v posledních měsících na sobě pracovala a zhubla.

O její tělo přijdou hosté a televizní diváci, porota ale ne. „Bude to soukromé. Porotci se na nás podívají zvlášť, na galavečeru to nebude,“ dodala Šteflíčková na křtu kalendáře Best of Hasička a Hasič, který slavnostně pokřtila.