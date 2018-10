Takhle jí to sluší s rostoucím bříškem: Vítězka světové soutěže krásy v 5. měsíci těhotenství jen pláče!

Modelka se pochlubila rostoucím bříškem. Foto: instagram T.Fajksové

Začaly ji ale trápit zcela nové problémy. „Psychicky jsem se už také zlepšila, díky bohu. Ale novinky jsou takové, že by mě zajímalo, proč pořád brečím - přítel odchází do práce, brečím, spadne mi na zem jablko, brečím, dojemný film, brečím. A nedej bože, když na mě někdo zvedne jen trošičku hlas, začnu se celá třepat, je mi zle, jsem úplně rozladěná další 3 hodiny a hádejte co, brečím,“ prozradila kráska s tím, že se jí úplně zbláznily hormony.

Přestože má stále o 4 kilogramy méně, požehnaný stav na ní už hezky začíná být vidět. Tereza se se svým přítelem těší na holčičku, kterou za pár měsíců přivítají na svět. Snad se jí brzy udělá lépe a začne si své těhotenství užívat. ■