Poznáte vítězku šesté epizody Tváře? Křehká herečka to na jevišti rozjela jako královna soul Aretha Franklin

Herečka zazářila jako americká zpěvačka. Foto: archiv TV Nova

Pod kudrnatými vlasy a s korpulentní postavou by v dokonalé masce poznal drobnou blondýnku jen málokdo. „Já si doteď myslím, že to nejsi ty, že to není možný,“ svěřil herečce po jejím vystoupení porotce Janek Ledecký (56).

Míša se za své číslo dočkala dokonce ovací ve stoje. „Nestoupáme si jen tak, sami od sebe, ale bylo to fantastický,“ dodal Ledecký, který Badinkovou stejně jako ostatní porotci potěšil. Se 47 body se stala vítězkou sobotního dílu a mohla svých 25 tisíc korun darovat na dobrou věc. „Pošlu ho nadaci Dobré víly dětem, jsou to úžasné holky Angelika a Lucka, které chodí do třech dětských domovů a tam pomáhají s tím, co děti potřebují,“ dodala na závěr herečka. ■