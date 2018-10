Zorku Hejdovou už v rádiu neuslyšíte: Sexy blondýnka smutně promluvila o konci jedné životní éry

Zorka Hejdová Super.cz

"V rádiu už nejsme. Mělo to víc důvodů, nechci to rozebírat. Vyzkoušeli jsme si to, nebyl to asi úplně náš šálek, naše cesta. Byly i další důvody, nebyli jsme úplně spokojení. Bylo lepší odejít," řekla Super.cz Hejdová.

Do rádia by se ale jednou ráda vrátila. Raději ale na Evropu 2, kde působila řadu let předtím. "Chybí mi to, je to skvělá práce, adrenalin, bylo to super a třeba se zase někdy vrátím," dodala. ■