Tohle Mikolas nečekal! Kvůli dívce ho fanynky zahrnuly výhrůžkami a začaly chodit do školy v černé

Mikolas Josef Super.cz

"Je to moje první párty, kdy mě překvapila taková velká skupina kamarádů. Byl to hodně těžký rok, člověka to hodně dojme. Ale já jsem takový," řekl Super.cz. "Myslel jsem si, že jdeme na společnou večeři s rodinou, tohle jsem vůbec nečekal. Slza ukápla. Pořád jsem z toho trošku dojatý. Eurovize byla lehčí než proslov tady," upřesnil Mikolas Josef.

Zpěvák nám před nedávnem prozradil, že prožívá začínající lásku. Netušil, jaké reakce to vzbudí u jeho fanynek. "Říkal jsem, že jsem zakoukán. Co následovalo, byl masakr. Fanynky na Instagramu se rozhodly jít v černém do školy, chodily mi ostré zprávy. Já jsem se opravdu jen zakoukal, s nikým ještě nejsem. Asi to k tomu patří, ukazuje to nějakou lásku fanynek, toho si cením. Ale určitě by to nemělo přerůst v nenávist, snad to bude v pohodě," vysvětlil na oslavě, kde se v premiéře pouštěl jeho nový klip k písni Me Gusta.

A podle reakcí to vypadá, že půjde opět o velký hit. "Dělali jsme na tom hrozně dlouho, je venku. Slýchám, že to je mnohem lepší než Lie To Me. To mi zatím dává nějakou jistotu. To, co udělá z té písně něco víc, hit, jsou lidi. Buď se to začne hrát, lidi to začnou poslouchat každý den, nebo ne. I letos stejně jako minulý rok je to na vás, pusťte si Me gusta a posuďte sami, jestli to stojí za vaší pozornost," dodal Mikolas. ■