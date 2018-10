Chcete ho? Moderátor počasí už nechce být dál single a hledá budoucí matku svých dětí

Karel Kašák by rád brzy založil rodinu. Chybí mu k tomu ale partnerka. Super.cz

Je urostlý, pohledný a pracuje v televizi. Ani to ale Karlovi Kašákovi zatím nezajistilo spokojenost ve vztahu. Moderátor Počasí se donedávna vzpamatovával z rozchodu delšího a intenzivního vztahu, ale teď už se cítí připravený na lásku.

„Toužím po vztahu a chybí mi to. Chtěl bych být zamilovaný,” otevřel se se svými pocity Karel Kašák během našeho rozhovoru. „Už docela dlouho se těším na rodinu. Až se to stane, tak se to stane. Některé věci nejdou uspěchat, tak na ně nebudu tlačit a počkám,” říká bratr modelky Veroniky Kašákové (28) během práce pro potravinou sbírku.

„Snažím se soustředit na sebe a vybudovat zázemí pro rodinu, kterou bych chtěl jednou mít,” dodal usměvavý sympaťák Karel. ■