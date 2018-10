Poprvé od porodu nedonošených dvojčátek ve společnosti: Čtyřnásobná máma Lejla Abbasová je zase štíhlá jako proutek

Lejla Abbasová dva a půl měsíce po posledním porodu vypadá skvěle. Super.cz

Nespletli jsme se. Na Lejle není vůbec znát, že má za sebou už třetí porod. Je štíhlá jako před posledním otěhotněním, které nebylo tak úplně plánované. V tu dobu ještě kojila dceru a je zářným příkladem toho, že kojení jako antikoncepce nefunguje. Nicméně je šťastná, i když utahaná, a slibuje, že další potomky už opravdu neplánuje. "Mám Davídka, tři děti s Volcanem, on má dceru Vanessu z bývalého vztahu a ta má ještě sestřičku. Takže když se sejdeme, je to šest dětí na dva dospělé," řekla Super.cz.

Tak štíhlá je i kvůli tomu, že dvojčata přišla na svět předčasně. "Já totiž vždycky nejvíc přibrala v osmém a devátém měsíci, a kluci se narodili už v sedmém. Tak to mám zadarmo, protože jsem porodila dřív, než jsem stačila pořádně nabrat. Shazovalo se to samo od sebe," vysvětlila Lejla, která už své děti plně kojí.

Zvládnout početnou rodinu není jednoduché. "Máme s Volcanem opravdu směny, i noční, protože kluci nespí. Sama Iman potřebuje svého vlastního člověka, protože ještě nechodí a musí se nosit. K tomu ještě domácnost. Realita je taková, že je u mne dva dny v týdnu máma a další tři dny holčina na výpomoc a je to stejně málo. Chtělo by to ještě jednoho člověka," svěřila nám moderátorka, která spí tři hodiny denně.

"Je to opravdu hustý. Jídlo je pro mě útěcha, ale snažím se mlsat aspoň zdravě, takže mám všude po kapsách tyčinky od Lady, abych tolik nehřešila. Najíst se normálně nějak nezvládám," dodala Abbasová. ■